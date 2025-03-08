Захарова заявила, что ПЦУ скоро обретет мощи главкома ВМС Украины

Православная церковь Украины (ПЦУ) скоро обретет мощи главнокомандующего военно-морских сил (ВМС) Украины Алексея Неижпапы (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости.

Ранее Неижпапа в интервью газете Guardian заявил, что Киев намерен предпринять третью попытку разрушить Крымский мост через Керченский пролив. В беседе с журналистами он подчеркнул, что «Бог любит троицу».

«С таким отношением к религии, думаю, ПЦУ скоро обретет их мощи», — ответила Захарова на слова Неижпапы.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВСУ могут вновь попытаться ударить по Крымскому мосту на фоне переговоров Москвы и Вашингтона. По его словам, Киев испытывает ненависть к Крыму и Севастополю, так как именно эти территории первыми выступили против украинской власти.