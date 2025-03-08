В Госдуме потребовали проверить завышение цен на цветы

Лидер партии СРЗП Миронов потребовал проверить завышение цен на цветы

Лидер партии «Справедливая Россия — За Правду», депутат Госдумы (СРЗП) Сергей Миронов потребовал проверить завышение цен на цветы в преддверии 8 Марта. Об этом пишет РИА Новости.

Миронов направил официальное обращение к руководству Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в этой связи. Позже он пояснил, что в последние годы в России происходит монополизация рынка цветов.

Это, по словам депутата Госдумы, негативно сказывается на их стоимости. Рост цен, отмечает Миронов, превышает уровень инфляции.

Ранее в Госдуме также предложили сократить количество алкогольных магазинов. По словам председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова, это позволит увеличить продолжительность жизни.