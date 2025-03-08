В Киево-Печерской лавре обрушился золотой крест

Золотой крест завалился на башне Церкви Всех Святых в Киево-Печерской лавре

Золотой крест частично завалился на башне Церкви Всех Святых, расположенной на территории Киево-Печерской лавры в Киеве. Об этом сообщает украинское издание Obozrevatel в Telegram со ссылкой на госслужбу республики по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщение о случившемся спасателям поступило около 13:05 по местному времени. Чтобы аккуратно снять конструкцию и спустить ее на землю, специалисты использовали автоколенчатый подъемник.

Ранее сообщалось, что министерство культуры Украины создало комиссию по проверке мощей святых в пещерах Киево-Печерской лавры. До 30 мая комиссия должна проверить наличие останков святых в гробницах Ближних и Дальних пещер лавры, а также «определить историческую и научную ценность останков святых». При этом результаты исследования будут засекречены.