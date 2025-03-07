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13:04, 7 марта 2025Бывший СССР

На Украине создали комиссию по проверке мощей Киево-Печерской лавры

Минкульт Украины создал комиссию по проверке мощей Киево-Печерской лавры
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Министерство культуры Украины создало комиссию по проверке мощей святых в пещерах Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает издание «Страна.ua», публикуя соответствующий приказ.

Сообщается, что до 30 мая комиссия должна проверить наличие останков святых в гробницах Ближних и Дальних пещер Киево-Печерской лавры, а также «определить историческую и научную ценность останков святых». При этом результаты исследования будут засекречены.

Ранее суд на Украине отобрал еще один корпус Киево-Печерской лавры у канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ). Отмечается, что в изъятии собственности лавры принимали участие сотрудники правоохранительных органов.

До этого Министерство культуры Украины опечатало храм канонической УПЦ в Киево-Печерской лавре. Монахам разрешили забрать церковную утварь, но запретили проводить ежедневные богослужения.

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