На Украине создали комиссию по проверке мощей Киево-Печерской лавры

Минкульт Украины создал комиссию по проверке мощей Киево-Печерской лавры

Министерство культуры Украины создало комиссию по проверке мощей святых в пещерах Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает издание «Страна.ua», публикуя соответствующий приказ.

Сообщается, что до 30 мая комиссия должна проверить наличие останков святых в гробницах Ближних и Дальних пещер Киево-Печерской лавры, а также «определить историческую и научную ценность останков святых». При этом результаты исследования будут засекречены.

Ранее суд на Украине отобрал еще один корпус Киево-Печерской лавры у канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ). Отмечается, что в изъятии собственности лавры принимали участие сотрудники правоохранительных органов.

До этого Министерство культуры Украины опечатало храм канонической УПЦ в Киево-Печерской лавре. Монахам разрешили забрать церковную утварь, но запретили проводить ежедневные богослужения.