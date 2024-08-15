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20:44, 15 августа 2024Бывший СССР

В Киево-Печерской лавре опечатали храм

Минкульт Украины опечатал храм в Киево-Печерской лавре

Фото: Falin / Wikimedia

Министерство культуры Украины опечатало храм канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Киево-Печерской лавре. Об этом сообщается на сайте лавры.

Отмечается, что в ночь на 14 августа руководство национального заповедника «Киево-Печерская лавра» от имени Минкульта Украины закрыло и опечатало один из храмов монастыря, использовавшийся для богослужений. Монахам разрешили забрать церковную утварь, но запретили проводить ежедневные богослужения.

«Произошло событие, глубоко опечалившее как братию святой Печерской обители, так и многочисленных паломников, особенно верных УПЦ», — подчеркнула пресс-служба лавры. Также сообщается о предложении согласовывать богослужения с руководством музея-заповедника.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке решения по укреплению «духовной независимости» страны. Предположительно, речь идет о запрете УПЦ МП.

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      Юрий Леонов
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