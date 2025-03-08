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17:23, 8 марта 2025Россия

В Москве 8 марта обновили температурный рекорд

Леус: 8 марта 2025 года в Москве стало самым теплым в метеоистории
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

В Москве 8 марта был обновлен температурный рекорд. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«8 марта 2025 года в Москве стало самым теплым в метеоистории. Как и ожидалось, сегодня в 14 часов воздух в столице, по данным базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ, прогрелся до +10,1 градуса, что на 1,5 градуса выше прежнего суточного рекорда этого дня, установленного в 2020 году», — рассказал синоптик.

По словам Леуса, так как прогрев воздуха продолжается, точное значение нового температурного рекорда в Москве за этот день станет известно после 21:00. Тогда, уточнил специалист, будут получены данные от максимальных термометров.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в конце следующей недели в центре европейской части России ожидается понижение температуры и осадки. Он рассказал, что дневные температуры в указанный период будут не выше пяти градусов.

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