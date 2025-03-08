Синоптик предупредил жителей центра европейской части России о похолодании

Вильфанд: В центре европейской части на следующей неделе похолодает до нуля

В центре европейской части России в конце следующей недели ожидается понижение температуры и осадки. Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Так, в понедельник будет небольшой заток прохладного воздуха, но все равно будет пять-шесть градусов тепла днем. Понижение температуры и осадки ожидаются в самом конце следующей недели. Дневные температуры будут уже не выше пяти градусов, а ночные температуры составят около нуля градусов, уточнил синоптик.

При этом Вильфанд подчеркнул, что ожидать осадков в виде снега не стоит.

Ранее сообщалось, что ночь с 6 на 7 марта в Москве стала самой теплой минимум за последние 77 лет. Так, столбик минимального термометра на метеостанции ВДНХ зафиксировал показатель в плюс 6,4 градуса.

Днем ранее Вильфанд сообщил, что москвичей ждут мартовский снег и другие осадки, несмотря на аномальное потепление. Однако тепло будет сохраняться и 8 марта, когда температура поднимется до 8-10 градусов, и 9, 10 числа.