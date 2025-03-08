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00:54, 8 марта 2025Мир

В Польше захотели увеличить национальную армию

Премьер Польши Туск заявил о планах увеличить национальную армию более чем вдвое
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о планах увеличить национальную армию более чем вдвое — до полумиллиона человек. Об этом сообщает BBC.

По словам Туска, украинская армия насчитывает 800 тысяч солдат, в то время как российская — около 1,3 миллиона. Чиновник хочет увеличить численность польской армии, включая резервистов, с нынешних 200 до 500 тысяч человек.

Туск подчеркнул, что женщины также могут проходить военную подготовку, но «война по-прежнему в большей степени остается уделом мужчин». Кроме того, он отметил, что правительство Польши также «тщательно изучает» предложение Франции включить Европу под свой «ядерный зонтик».

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский высказался о возможном размещении вооруженных сил его страны на Украине после окончания конфликта.

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