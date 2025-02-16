В Польше высказались о размещении вооруженных сил страны на Украине

Глава МИД Польши Сикорский: отправка войск на Украину не обсуждается

Глава МИД Польши Радослав Сикорский высказался о возможном размещении вооруженных сил его страны на Украине после окончания конфликта. Об этом глава польского дипломатического ведомства заявил в интервью TVP World.

На вопрос журналиста о возможном развертывании польской армии на территории Украины, Сикорский ответил: «Это не обсуждается».

15 февраля глава МИД Польши заявил, что Евросоюзу придется отправить войска на Украину. Также Сикорский отметил, что время для мирных переговоров на Украине еще не наступило, и назвал звонок американского лидера Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину ошибкой.

Ранее сообщалось, что некоторые страны Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для «помощи в обеспечении выполнения» будущего мирного соглашения с Россией. План, по данным Associated Press, разрабатывается уже год.

