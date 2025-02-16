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16:18, 16 февраля 2025Бывший СССР

В Польше высказались о размещении вооруженных сил страны на Украине

Глава МИД Польши Сикорский: отправка войск на Украину не обсуждается
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Jacek Marczewski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Глава МИД Польши Радослав Сикорский высказался о возможном размещении вооруженных сил его страны на Украине после окончания конфликта. Об этом глава польского дипломатического ведомства заявил в интервью TVP World.

На вопрос журналиста о возможном развертывании польской армии на территории Украины, Сикорский ответил: «Это не обсуждается».

15 февраля глава МИД Польши заявил, что Евросоюзу придется отправить войска на Украину. Также Сикорский отметил, что время для мирных переговоров на Украине еще не наступило, и назвал звонок американского лидера Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину ошибкой.

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