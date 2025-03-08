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23:31, 8 марта 2025Россия

В российском городе прогремели взрывы

Shot: Минимум шесть взрывов прогремели над Воронежем
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Станислав Красильников

Минимум шесть взрывов прогремели над Воронежем, предварительно, сработала система ПВО. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам местных жителей, было слышно минимум шесть громких звуков над Воронежем. В небе видны яркие вспышки, предварительно, сработала система ПВО. Жители города утверждают, то у них «дрожали стекла в рамах и сработали сигнализации у машин». На данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее тысячи жителей Воронежа остались без тепла и горячей воды из-за аварии. Отключения коснулись 121 дома на Ленинском проспекте, Спортивной Набережной, улице Ильича и других, а также шести школ и четырех детсадов в Левобережном и Железнодорожном районах.

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