Тысячи жителей российского города остались без тепла и горячей воды

Жильцы 121 дома в Воронеже остались без тепла и горячей воды из-за аварии

Тысячи жителей Воронежа остались без тепла и горячей воды из-за аварии. Внимание на ситуацию в российском городе со ссылкой на пресс-службу ресурсоснабжающей организации «Квадра» обратили «Вести Воронеж».

Отключения коснулись 121 дома на Ленинском проспекте, Спортивной Набережной, улице Ильича и других, а также шести школ и четырех детсадов в Левобережном и Железнодорожном районах. Причиной инцидента стал прорыв трубы. Возобновить подачу тепла и горячей воды в дома и социальные учреждения пообещали до 23 часов четверга, 27 февраля.

Накануне стало известно, что в Новосибирске в результате плановых отключений без отопления остались жильцы 158 домов.