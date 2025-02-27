Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:45, 27 февраля 2025Экономика

Тысячи жителей российского города остались без тепла и горячей воды

Жильцы 121 дома в Воронеже остались без тепла и горячей воды из-за аварии
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Алпаткин / ТАСС

Тысячи жителей Воронежа остались без тепла и горячей воды из-за аварии. Внимание на ситуацию в российском городе со ссылкой на пресс-службу ресурсоснабжающей организации «Квадра» обратили «Вести Воронеж».

Отключения коснулись 121 дома на Ленинском проспекте, Спортивной Набережной, улице Ильича и других, а также шести школ и четырех детсадов в Левобережном и Железнодорожном районах. Причиной инцидента стал прорыв трубы. Возобновить подачу тепла и горячей воды в дома и социальные учреждения пообещали до 23 часов четверга, 27 февраля.

Накануне стало известно, что в Новосибирске в результате плановых отключений без отопления остались жильцы 158 домов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Известного блогера-миллионника лишили гражданства России. Ему также закрыли въезд в страну на 70 лет. За что?

      Жители Донецка сплясали вокруг горящих чучел политиков и попали на видео

      Пилоты самолета с россиянами на борту заметили НЛО во время полета

      Москвичи рассказали о засыпании в метро

      Невеста одного из самых богатых людей в мире отправится в космос с Кэти Перри

      Жизнь Седоковой с Янисом Тиммой назвали адом

      Бывший футболист «Реала» Дорадо умер в возрасте 48 лет

      Мошенники начали использовать Масленицу для обмана россиян

      В Харьковской области рассказали о сдерживании атак ВСУ под Волчанском

      В Молдавии оценили шансы закрыть Русский дом в Кишиневе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше