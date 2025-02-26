В российском городе больше 150 домов остались без тепла

В Новосибирске больше 150 домов остались без отопления

В Новосибирске больше 150 домов лишили отопления. О приостановке подачи ресурса сообщается на муниципальном портале «Мой Новосибирск».

Отключения коснулись 158 зданий в городе. В центре Новосибирска без отопления осталось 75 домов, в частности на улицах Демьяна Бедного, Мичурина, Достоевского, Красный проспект, Некрасова, Советской, Лермонтова, Гоголя, Крылова, Ермака, Державина и Фрунзе. Кроме того, теплоснабжение нарушено в Кировском и Ленинском районах города.

Отключения, по информации портала, являются плановыми и продлятся, пока не будут устранены поломки на теплосетях. Днем температура в Новосибирске составляла минус 4-7 градусов, а к ночи, согласно прогнозам синоптиков, столбики термометров опустятся до минус 10-15 градусов.

В январе также фиксировались массовые отключения теплоснабжения в Новосибирске. Без тепла тогда оказалось больше двух сотен домов. Больше всего пострадали потребители в Калининском районе: здесь подачу ресурса приостановили в 97 домах. Отключения тогда объясняли ремонтом на теплосетях.