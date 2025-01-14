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17:26, 14 января 2025Экономика

В российском городе более двух сотен домов остались без тепла и горячей воды

В Новосибирске более двух сотен домов оставили без тепла и горячей воды
Виктория Клабукова

Фото: Михаил Солунин / Коммерсантъ

В Новосибирске больше двух сотен домов лишили отопления и горячей воды. Отключения проводились планово, уточняет Om1.ru.

Отопление, согласно карте «Отключения систем жизнеобеспечения в Новосибирске», на которую ссылается издание, перекрыли в 242 зданиях города. Больше всего пострадали потребители в Калининском районе: здесь подачу ресурса приостановили в 97 домах по улицам Игарской, Фадеева и Мясниковой. Также без тепла остались 60 домов в Октябрьском районе Новосибирска (улица Богаткова), 8 зданий в Заельцовском районе (Ботаническая улица) и 10 зданий на Красном проспекте в центре города.

Отключения затронули и левый берег города — в Ленинском районе отопление перекрыли в 55 зданиях. Горячую воду временно отключили на улицах Титова, Блюхера и Ватутина вблизи станции метро «Площадь Маркса». Аналогичная ситуация также наблюдается в Первомайском и Кировском районах, где без тепла остались 9 домов. Как сообщается, подача ресурса приостановлена на время работ на теплосетях, но сроки возобновления известны не на всех участках.

На данный момент столбики термометров в Новосибирске держатся на отметке в минус 7 градусов. К ночи, согласно прогнозам синоптиков, в городе должно похолодать до минус 10.

Ранее в том же российском городе подъезд дома по улице Академической превратился в парную из-за коммунальной аварии. Пар стоял столбом четыре дня и только усиливался после проведения ремонтных работ. Со временем из холодных кранов у местных жителей полился кипяток. С тем же столкнулись и жители домов по улице Невельского. Кипяток льется из кранов собственников с августа.

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