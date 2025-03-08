В США оценили потенциал России по отражению западных санкций

Экс-разведчик Риттер: Россия готова противостоять любым санкциям США

Потенциал России по отражению западных санкций является высоким, страна готова противостоять любым возможным ограничениям со стороны США, Евросоюза (ЕС) и других участников «Большой семерки» (G7). Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер, его слова приводит РИА Новости.

Он уточнил, что новые экономические санкции США в отношении России с большой долей вероятности будут направлены против топливно-энергетического комплекса (ТЭК) РФ. Речь идет, в частности, о возможном снижении пололка цен на нефть с нынешних 60 до 45 долларов за баррель.

Об этом намерении президент США Дональд Трамп уже проинформировал общественность через советника по Украине Кита Келлога и министра финансов Скотта Бессента, пояснил Риттер. Подобная мера, как считают в Вашингтоне, ударит по доходам российских экспортеров от продажи сырья. Однако власти РФ, уверен экс-разведчик, примут все необходимые меры для смягчения негативных последствий.

Ранее глава Национального экономического совета (НЭС) Кевин Хассетт заявил, что Трамп рассматривает широкий спектр санкций против России. Речь идет в том числе о возможном ужесточении мер в отношении банковского сектора, а также вводе жестких тарифов на импорт в США товаров из РФ. При этом, как подчеркнул аналитик, власти США готовы усиливать давление не только на Россию, но и на Украину. Это необходимо для содействия скорейшему завершению боевых действий и заключению мирного соглашения.