В США раскрыли рассматриваемый Трампом спектр санкций против России

Директор НЭС Хассетт: Трамп рассматривает широкий спектр санкций против России

Президент США Дональд Трамп рассматривает широкий спектр санкций против России в качестве давления из-за конфликта на Украине. Об этом заявил директор Национального экономического совета (НЭС) Кевин Хассетт, передает телеканал Fox News.

«О, у президента есть целый список вариантов для санкций и пошлин», — отметил глава совета.

Хассетт добавил, что подобный шаг является стратегией сочетания «кнута и пряника», которая американской стороной будет применяться как в отношении Москвы, так и Киева.

Ранее Трамп заявил, что США готовы ввести полномасштабные санкции против России. В частности, он упомянул санкции в отношении товаров, банковского сектора, а также тарифы и пошлины. Предполагается, что они могут сохраниться до окончания конфликта на Украине.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва согласна с Вашингтоном в необходимости как можно скорее остановить украинский конфликт.