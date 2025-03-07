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19:09, 7 марта 2025Мир

В США раскрыли рассматриваемый Трампом спектр санкций против России

Директор НЭС Хассетт: Трамп рассматривает широкий спектр санкций против России
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Президент США Дональд Трамп рассматривает широкий спектр санкций против России в качестве давления из-за конфликта на Украине. Об этом заявил директор Национального экономического совета (НЭС) Кевин Хассетт, передает телеканал Fox News.

«О, у президента есть целый список вариантов для санкций и пошлин», — отметил глава совета.

Хассетт добавил, что подобный шаг является стратегией сочетания «кнута и пряника», которая американской стороной будет применяться как в отношении Москвы, так и Киева.

Ранее Трамп заявил, что США готовы ввести полномасштабные санкции против России. В частности, он упомянул санкции в отношении товаров, банковского сектора, а также тарифы и пошлины. Предполагается, что они могут сохраниться до окончания конфликта на Украине.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва согласна с Вашингтоном в необходимости как можно скорее остановить украинский конфликт.

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