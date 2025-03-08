В США сообщили о новом условии России на переговорах по Украине

Bloomberg: Россия выдвинула новое условие на переговорах по Украине

Президент России Владимир Путин выдвинул новое условие на переговорах по Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, российский лидер настаивает на том, чтобы лично выбрать страны, которые будут участвовать в составе миротворческого контингента на Украине. В частности, власти России не возражают, чтобы миротворцев направил Китай, либо другие «нейтральные» государства. Отмечается, что участие европейских миротворцев для России неприемлемо.

Ранее Путин заявлял, что готов к переговорам по урегулированию конфликта на Украине с Владимиром Зеленским, но считает, что тот не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности. Российский лидер также указывал на необходимость отмены украинского указа о запрете на переговоры с РФ, отмечая, что отменить данный указ мог бы председатель Верховной Рады.