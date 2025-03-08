Офицер Дэвис: США больше не видят в Украине достойного доверия партнера

Соединенные Штаты больше не видят в Украине партнера, достойного доверия. Об утрате Киевом этого статуса заявил в эфире YouTube-канала подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.

Офицер подчеркнул, что терпение Белого дома «на исходе».

«Теперь совершенно понятно, что США не видят в Украине партнера, которому можно доверять», — подчеркнул Дэвис. По его словам, президент республики Владимир Зеленский нарушил договоренности с Вашингтоном, заставив усомниться в своей надежности.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Зеленский минимум три раза обещал США подписать соглашение по природным ресурсам, но не сдержал своего слова. Он предположил, что против сделки выступают украинские олигархи.