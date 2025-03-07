В США назвали противников сделки по украинским ресурсам

Глава Минфина США Бессент: Сделка по ресурсам не нравится олигархам Украины

Министр финансов США Скотт Бессент назвал украинских олигархов противниками сделки Киева и Вашингтона по доступу к украинским природным ресурсам. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала CNBC.

«Скажу вам, кому не нравится эта сделка: украинским олигархам, которые склонны запускать руки в казну», — отметил глава Минфина.

Бессент добавил, что президент Украины Владимир Зеленский минимум три раза обещал США подписать это соглашение, но не сдержал своего слова.

В ходе интервью министр также призвал Киев понять, что гарантии безопасности надо просить у Евросоюза, а не у США.

2 марта Бессент отметил, что Зеленский должен был подписать экономическое соглашение с США и продемонстрировать отсутствие противоречий между Киевом и Вашингтоном, но решил все «взорвать».