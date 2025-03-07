В США выступили с призывом к Украине по гарантиям безопасности

Глава Минфина США Бессент: Украина должна понять, что гарантии надо просить у ЕС

Украина должна понять, что гарантии безопасности надо просить у Европейского союза (ЕС), а не у США. Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент в эфире телеканала CNBC.

«Думаю, он (президент Украины Владимир Зеленский — прим. «Ленты.ру») должен признать, что гарантия безопасности исходит от европейцев», — подчеркнул глава Минфина США.

Бессент отметил, что у Зеленского есть «повторяющаяся по кругу мысль» о получении Киевом гарантий безопасности. Министр добавил, что предложенная Вашингтоном сделка по доступу к украинским ресурсам уже содержит «косвенную экономическую гарантию безопасности».

Ранее Бессент заявил, что президент Украины должен был подписать экономическое соглашение с США и продемонстрировать отсутствие противоречий между Киевом и Вашингтоном, но решил все «взорвать».