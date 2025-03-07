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18:43, 7 марта 2025Мир

В США выступили с призывом к Украине по гарантиям безопасности

Глава Минфина США Бессент: Украина должна понять, что гарантии надо просить у ЕС
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Mattie Neretin / CNP / Globallookpress.com

Украина должна понять, что гарантии безопасности надо просить у Европейского союза (ЕС), а не у США. Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент в эфире телеканала CNBC.

«Думаю, он (президент Украины Владимир Зеленскийприм. «Ленты.ру») должен признать, что гарантия безопасности исходит от европейцев», — подчеркнул глава Минфина США.

Бессент отметил, что у Зеленского есть «повторяющаяся по кругу мысль» о получении Киевом гарантий безопасности. Министр добавил, что предложенная Вашингтоном сделка по доступу к украинским ресурсам уже содержит «косвенную экономическую гарантию безопасности».

Ранее Бессент заявил, что президент Украины должен был подписать экономическое соглашение с США и продемонстрировать отсутствие противоречий между Киевом и Вашингтоном, но решил все «взорвать».

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