Во Франции заявили о желании Макрона отправить войска на Украину

Политик Филиппо: ЕС и Макрон отправят войска на Украину для провокации конфликта

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и

Евросоюз хотят отправить войска на Украину. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Филиппо, Макрон и ЕС хотят отправить войска на Украину для провокации конфликта или его перезапуска в любой момент. «Именно поэтому они хотят военных вложений в Украину. Это тотальная ловушка», — сказал он.

Политик добавил, что инициатива Макрона об общих инвестициях ЕС на закупку и производство европейского военного оборудования навредит военной индустрии Франции.

25 февраля Макрон заявил, что многие страны в Евросоюзе и за его пределами готовы отправить войска на Украину. По его словам, это решение стало бы гарантией после подписания мирного соглашения.