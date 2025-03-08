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02:33, 8 марта 2025Россия

ВС России взяли в плен издевавшегося над жителями Курской области бойца ВСУ

МО: Издевавшийся над жителями Курской области военный ВСУ Зеленко попал в плен
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Зеленко, участвовавший в издевательствах над жителями села Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области, попал в плен к ВС России. Он оправдывает свои поступки тем, что был вынужден выполнять приказы командования, сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

«В ходе беседы Зеленко в очередной раз поведал, что командование ВСУ неоднократно отдавало преступные приказы по расправе над мирным населением», — уточнили в оборонном ведомстве. Там добавили, что перед лицом ответственности, предусмотренной российскими законами, боец стал изображать из себя жертву обстоятельств, подчеркивая, что сам лично не хотел воевать.

В МО РФ отметили, что Зеленко получил ранение в ходе операции ВС России по освобождению Николаево-Дарьино. Он пытался вызвать помощь по радиостанции, но в эвакуации ему отказали, а затем ВСУ и вовсе сбросили на него снаряды с тяжелого квадрокоптера «Баба-яга».

Ранее американское издание The New York Post (NYP) со ссылкой на украинских военных сообщило, что подразделения ВСУ могут быть выведены из Курской области в течение двух недель. Киев может отказаться от курской операции, «сославшись на ограниченный доступ в регион и из него».

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