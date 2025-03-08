МО: Издевавшийся над жителями Курской области военный ВСУ Зеленко попал в плен

Военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Зеленко, участвовавший в издевательствах над жителями села Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области, попал в плен к ВС России. Он оправдывает свои поступки тем, что был вынужден выполнять приказы командования, сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

«В ходе беседы Зеленко в очередной раз поведал, что командование ВСУ неоднократно отдавало преступные приказы по расправе над мирным населением», — уточнили в оборонном ведомстве. Там добавили, что перед лицом ответственности, предусмотренной российскими законами, боец стал изображать из себя жертву обстоятельств, подчеркивая, что сам лично не хотел воевать.

В МО РФ отметили, что Зеленко получил ранение в ходе операции ВС России по освобождению Николаево-Дарьино. Он пытался вызвать помощь по радиостанции, но в эвакуации ему отказали, а затем ВСУ и вовсе сбросили на него снаряды с тяжелого квадрокоптера «Баба-яга».

Ранее американское издание The New York Post (NYP) со ссылкой на украинских военных сообщило, что подразделения ВСУ могут быть выведены из Курской области в течение двух недель. Киев может отказаться от курской операции, «сославшись на ограниченный доступ в регион и из него».