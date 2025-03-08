ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта в Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа вследствие прилета боеприпаса повреждено остекление частного домовладения. Над городом Шебекино сбит беспилотник — повреждена кровля неэксплуатируемого здания», — написал Гладков.

Кроме того, украинские военные атаковали село Илек-Пеньковка. В четырех домах были выбиты окна, также повреждения получили заборы, одно транспортное средство и линия электропередачи. По предварительной информации, никто из жителей оказавшихся под ударом населенных пунктов не пострадал.

8 марта ВСУ также обстреляли жилые дома в Курской области на фоне штурма Суджи армией России. Украинские военнослужащие нанесли удар по селу Махов Колодезь.