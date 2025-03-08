Чей Боуз: Зеленский назвал массовую гибель ВСУ под Курском величайшей победой

Владимира Зеленского назвали отвратительным человеком и мошенником за его слова о вторжении ВСУ в Курскую область. Об этом ирландский журналист Чей Боуз написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

По его мнению, Зеленский, которого он назвал «мошенником», выставил массовые потери украинских вооруженных сил в Курской области своей победой.

«Пока украинские войска терпят сокрушительное поражение в Курской области, мошенник в Киеве назвал трагедию своей величайшей победой. Поражение было неизбежным. История рассудит этого отвратительного человека и то, кем он является», — написал Боуз.

Ранее стало известно, что на Западе назвали Зеленского подделкой из-за его подарка Трампу во время встречи в Белом доме.