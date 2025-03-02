На Западе назвали Зеленского подделкой из-за его подарка Трампу

Боуз: Подаренный Трампу Зеленским пояс является подделкой, как и он сам

Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X назвал президента Украины Владимира Зеленского подделкой из-за его подарка американскому коллеге Дональду Трампу.

Боуз обратил внимание на то, что политик вручил американскому лидеру пояс, который, как он заявил, принадлежит боксеру Александру Усику.

«Боксерский пояс, "подаренный" Зеленским Трампу, как и украинский диктатор, является подделкой», — написал он.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. В качестве подарка украинский политик привез Трампу чемпионский пояс Усика. Во время визита пояс находился рядом с украинской делегацией.

Позже Усик заявил, что все чемпионские пояса находятся у него дома. Он объяснил, что Зеленский подарил Трампу специальный пояс. «Я знаю, что это за пояс, я просто никому ничего не могу сказать», — добавил спортсмен.