Усик объяснил присутствие своего чемпионского пояса на встрече Зеленского и Трампа

Боксер Усик заявил, что президент Зеленский подарил Трампу специальный пояс

Украинский боксер, абсолютный чемпион мира Александр Усик отреагировал на информацию о том, что президент страны Владимир Зеленский подарил его чемпионский пояс лидеру США Дональду Трампу во время встречи в Белом доме. Его слова приводит «Чемпион».

Спортсмен заявил, что все его пояса хранятся дома. Он объяснил, что Зеленский подарил Трампу специальный пояс. «Я знаю, что это за пояс, я просто никому ничего не могу сказать», — добавил Усик.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. В качестве подарка украинский политик привез Трампу чемпионский пояс Усика. Во время визита пояс находился рядом с украинской делегацией.

В декабре 2024-го Усик защитил титулы абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе и был назван боксером года. В активе украинца 23 победы в профессиональной карьере. Он не потерпел ни одного поражения.