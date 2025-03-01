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10:54, 1 марта 2025Спорт

Стало известно о подарке Зеленского Трампу

Президент Зеленский привез Трампу чемпионский пояс украинского боксера Усика
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Усик демонстрирует свои чемпионские пояса

Александр Усик демонстрирует свои чемпионские пояса. Фото: Andrew Kravchenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сделал подарок главе США Дональду Трампу во время визита в Белый дом. Об этом сообщает УНН.

Зеленский привез Трампу чемпионский пояс украинского боксера Александра Усика. Во время визита пояс находился рядом с украинской делегацией.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, и украинский президент досрочно покинул Белый дом.

В декабре 2024-го Усик защитил титулы абсолютного чемпионом мира в тяжелом весе и был назван боксером года. В активе украинца 23 победы в профессиональной карьере. Он не потерпел ни одного поражения.

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