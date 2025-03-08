Женщина отравила подругу из-за ее повышения

Бразильянка обиделась на подругу из-за работы и подлила ей в кружку растворитель

В Бразилии арестовали сотрудницу ткацкой фабрики, которая отравила подругу, так как решила, что той несправедливо дали повышение. Об этом пишет Oddity Central.

Инцидент произошел в конце февраля в городе Абадиа-де-Гояс, штат Гояс. Работница предприятия почувствовала сильное жжение в горле, после того как отхлебнула из своей кружки на работе. Она сразу поняла, что туда подлили нечто токсичное, и вызвала скорую.

В ходе расследования выяснилось, что концентрированный растворитель подлила в кружку пострадавшей ее коллега. Как рассказали другие ткачихи, женщины долгое время работали бок о бок и близко дружили. Однако потом пострадавшая получила повышение, что очень не понравилось задержанной. Она была уверена, что подругу повысили несправедливо. Сначала женщины часто спорили по этому поводу, а потом окончательно разругались. Вскоре оскорбленная успехом подруги бразильянка решила отравить ее.

Благодаря своевременному обращению за медицинской помощью пострадавшая уже полностью поправилась. Ее бывшая подруга находится в тюрьме по обвинению в покушении на жизнь человека при отягчающих обстоятельствах. Женщине может грозить от шести до двадцати лет заключения.

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