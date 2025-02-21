Женщина попросила у врача таблетку с ядом для свекрови

The Hindu: В Индии женщина решила избавиться от свекрови и попросила у врача яд

Врач из Индии обратился в полицию после того, как женщина попросила у него яд. Об этом пишет The Hindu.

Врач из Бангалора Сунил Кумар в феврале получил странное сообщение от подписчицы. Женщина нашла его номер телефона в соцсетях и написала Кумару с просьбой дать ей нужные таблетки, чтобы она могла отравить свекровь и таким образом избавиться от нее. Она объяснила, что ее свекровь уже пожилая женщина и постоянно придирается к ней.

Потрясенный Кумар ответил, что будучи врачом он должен спасать жизни, а не помогать их отнимать. 17 февраля он обратился в полицию с требованием найти женщину и возбудить против нее уголовное дело. Он предоставил полицейским историю переписки и номер телефона собеседницы. Полиция попыталась дозвониться до нее, но телефон оказался отключен. «Мы подозреваем, что либо это была шутка, либо женщина была не в себе, когда писала сообщение», — сказал сотрудник полиции. Он добавил, что ее местонахождение пытаются вычислить по записям звонков.

Ранее сообщалось, что жительница штата Западная Бенгалия, Индия, обманом заставила мужа продать почку, украла полученные им деньги и ушла от него к любовнику. Она уверяла супруга, что все деньги пойдут на будущее их дочери.