Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:26, 21 февраля 2025Из жизни

Женщина попросила у врача таблетку с ядом для свекрови

The Hindu: В Индии женщина решила избавиться от свекрови и попросила у врача яд
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

Врач из Индии обратился в полицию после того, как женщина попросила у него яд. Об этом пишет The Hindu.

Врач из Бангалора Сунил Кумар в феврале получил странное сообщение от подписчицы. Женщина нашла его номер телефона в соцсетях и написала Кумару с просьбой дать ей нужные таблетки, чтобы она могла отравить свекровь и таким образом избавиться от нее. Она объяснила, что ее свекровь уже пожилая женщина и постоянно придирается к ней.

Потрясенный Кумар ответил, что будучи врачом он должен спасать жизни, а не помогать их отнимать. 17 февраля он обратился в полицию с требованием найти женщину и возбудить против нее уголовное дело. Он предоставил полицейским историю переписки и номер телефона собеседницы. Полиция попыталась дозвониться до нее, но телефон оказался отключен. «Мы подозреваем, что либо это была шутка, либо женщина была не в себе, когда писала сообщение», — сказал сотрудник полиции. Он добавил, что ее местонахождение пытаются вычислить по записям звонков.

Материалы по теме:
«Он использовал мою мать, когда она была уязвимее всего» Врач тайно оплодотворял пациенток и стал отцом десятков детей
«Он использовал мою мать, когда она была уязвимее всего»Врач тайно оплодотворял пациенток и стал отцом десятков детей
20 марта 2019
«Платье оказалось вокруг шеи, а колготки спущены до колен» История врача, который боялся оскорбить пациентов при осмотре
«Платье оказалось вокруг шеи, а колготки спущены до колен»История врача, который боялся оскорбить пациентов при осмотре
12 сентября 2021

Ранее сообщалось, что жительница штата Западная Бенгалия, Индия, обманом заставила мужа продать почку, украла полученные им деньги и ушла от него к любовнику. Она уверяла супруга, что все деньги пойдут на будущее их дочери.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин рассказал о выдерживающем температуру солнца «Орешнике»

      Бывшего главу управления делами российского региона заподозрили в крупной краже

      Одна страна Запада захотела отказаться от отправки войск на Украину

      Развеян миф о времени жизни смартфонов

      Рэпер P. Diddy обвинил прокуроров в расизме

      В Совфеде оценили шансы принятия в США законопроекта о выходе из ООН

      Названа стоимость самой дешевой квартиры в центре Петербурга

      В России допустили возобновление сотрудничества с Boeing

      На Украине объяснили цель заявлений Трампа о Зеленском

      Алкоголь оказался особенно опасен для двух возрастных групп

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше