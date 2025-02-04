Женщина заставила мужа продать почку и на полученные деньги сбежала от него с любовником

В Индии женщина украла деньги мужа с продажи почки и сбежала на них с художником

Жительница штата Западная Бенгалия, Индия, обманом заставила мужа продать почку, украла полученные им деньги и ушла от него к любовнику. Об этом сообщает Hindustan Times.

Женщина попросила мужа продать почку якобы ради будущего их дочери. Она объясняла мужчине, что у них нет денег на оплату образования девочки и организацию ее свадьбы. В конце концов супруг поддался на уговоры и принялся искать покупателя. Спустя год ему удалось продать почку за один миллион рупий (1,1 миллиона рублей).

Однако, как оказалось, женщина обманула супруга. Она начала требовать от него продажи органа, после того как познакомилась в интернете с художником и вступила с ним в отношения. Пара решила сбежать, но им нужны были деньги.

Преданный муж обратился к полицейским, и те выследили изменщицу. Он приехал к дому, где она поселилась с любовником, вместе с дочерью и стал умолять ее выйти. Однако женщина отказала ему.

Ранее сообщалось, что в Индии задержали мошенницу, которая обманом вышла замуж за троих мужчин и украла у них более 12 миллионов рупий. Для выманивая денег она использовала ложные обвинения, шантаж и некие «юридические маневры».