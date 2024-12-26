Женщина обманула троих мужей на 14 миллионов рублей

В Индии мошенница трижды вышла замуж и украла у мужей 12 миллионов рупий

В Индии задержали мошенницу, которая обманом вышла замуж за троих мужчин и украла у них более 12 миллионов рупий (14 миллионов рублей). Об этом сообщает News9Live.

Брачную аферистку, известную под именами Сима и Никки, задержала полиция города Джайпур, штат Раджастхан. За 10 лет женщина успела трижды выйти замуж, а затем, используя ложные обвинения и некие «юридические маневры», шантажировала семьи мужей и выманивала у них крупные суммы.

Первое преступление она совершила в 2013 году. Тогда мошенница вышла замуж за бизнесмена из Агры, а затем подала иск против его семьи и получила 7,5 миллиона рупий. В 2017 года она тем же способом обманула на один миллион рупий программиста из штата Харьяна. В 2023 году Сима вышла замуж за бизнесмена из Джайпура, однако тот быстро раскусил ее преступные намерения. Несмотря на это, она успела сбежать из дома, прихватив деньги и драгоценности на общую сумму 3,6 миллиона рупий.

Пострадавший обратился в полицию, и вскоре мошенницу задержали. По данным следствия, жертвами Симы становились разведенные или недавно овдовевшие состоятельные мужчины, так как они легче попадались на ее уловки.

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