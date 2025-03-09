Аэропорт Владикавказа закрыли на фоне беспилотной опасности

Меняйло: Аэропорт Владикавказа закрыт на фоне беспилотной опасности

Аэропорт Владикавказа закрыли на фоне объявленной в Северной Осетии беспилотной опасности. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Меняйло.

«В Северной Осетии объявлен режим беспилотной опасности и введен план "Ковер" — аэропорт Владикавказа закрыт для приема и отправки самолетов», — написал он.

Меняйло уточнил, что оперативный штаб продолжает работу. Он также призвал население сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Ранее план «Ковер» был введен в аэропорту Волгограда. Как уточнил представитель Росавиации Артем Кореняко, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов действовал с 22:05 субботы, 8 марта.