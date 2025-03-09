Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:42, 9 марта 2025Мир

Американский сенатор пригрозил России

Сенатор США Грэм представит проект новых санкций против России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nathan Howard / Reuters

США должны ввести новые санкции против России, если она откажется от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью Fox News.

Он сообщил о намерении представить в Конгресс законопроект о введении новых ограничений против банковского и энергетического секторов РФ. «Что касается России... Если они не вступят в переговоры о прекращении огня и мире с администрацией, мы должны наложить на них санкции», — сказал политик.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что придерживается жесткой позиции по России. При этом он подчеркнул, что сохраняет хорошие отношения с главой государства Владимиром Путиным.

    Обсудить
    Последние новости

    Военкоры сообщили о попавшей в котел группировке ВСУ в Курской области

    Бывший советник Трампа раскрыл его отношение к Зеленскому

    Во Франции рассказали о сражавшемся за Украину родственнике вице-президента США

    Принц Люксембурга умер в 22 года из-за редкой болезни

    Российский военный рассказал о бегстве ВСУ с позиций в Курской области

    Фицо высказался о плане Путина по завершению конфликта на Украине

    Глава UFC Уайт назвал условие проведения турнира промоушена в России

    В Москве мужчина открыл стрельбу по двум школьникам

    Американский сенатор пригрозил России

    Бригада ВСУ застряла в России в 40 километрах от границы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше