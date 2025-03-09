Американский сенатор пригрозил России

США должны ввести новые санкции против России, если она откажется от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью Fox News.
Он сообщил о намерении представить в Конгресс законопроект о введении новых ограничений против банковского и энергетического секторов РФ. «Что касается России... Если они не вступят в переговоры о прекращении огня и мире с администрацией, мы должны наложить на них санкции», — сказал политик.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что придерживается жесткой позиции по России. При этом он подчеркнул, что сохраняет хорошие отношения с главой государства Владимиром Путиным.