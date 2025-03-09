Американский сенатор пригрозил России

Сенатор США Грэм представит проект новых санкций против России

США должны ввести новые санкции против России, если она откажется от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью Fox News.

Он сообщил о намерении представить в Конгресс законопроект о введении новых ограничений против банковского и энергетического секторов РФ. «Что касается России... Если они не вступят в переговоры о прекращении огня и мире с администрацией, мы должны наложить на них санкции», — сказал политик.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что придерживается жесткой позиции по России. При этом он подчеркнул, что сохраняет хорошие отношения с главой государства Владимиром Путиным.