Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:48, 9 марта 2025Мир

Трамп заявил о сохранении жесткой позиции по России

Трамп заявил о жесткой позиции по России и хороших отношениях с Путиным
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Американский президент Дональд Трамп заявил, что придерживается жесткой позиции по России и сохраняет хорошие отношения с главой государства Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

Президент США также прокомментировал свое якобы «мягкое» отношение к РФ. Он напомнил, что в первый срок, помимо других мер, ввел большое число санкций против России.

Ранее Трамп заявил, что выстраивать отношения с Украиной намного сложнее, чем с Россией. Политик выразил уверенность в стремлении президента РФ Владимира Путина к мирному урегулированию конфликта.

    Обсудить
    Последние новости

    «Ты туда не ходи, ладно?». Путин обратился к россиянке, которая вынесла тело мужа с поля боя

    Трамп заявил об ожидании подписания сделки по редкоземельным металлам с Украиной

    В Барнауле пожар в здании рынка охватил 1,1 тысячи квадратных метров

    Четыре человека пострадали при ударе ВСУ по рынку в Херсонской области

    Трамп заявил о сохранении жесткой позиции по России

    В Европе предсказали Зеленскому четыре сценария после стычки с Трампом в Белом доме

    Кержаков отреагировал на побитие Дзюбой его рекорда по голам

    Россиян призвали перестать демонизировать углеводы

    Украинские военные атаковали рынок в Херсонской области ракетами HIMARS

    Вторая за день магнитная буря началась на Земле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше