Трамп заявил о сохранении жесткой позиции по России

Трамп заявил о жесткой позиции по России и хороших отношениях с Путиным

Американский президент Дональд Трамп заявил, что придерживается жесткой позиции по России и сохраняет хорошие отношения с главой государства Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

Президент США также прокомментировал свое якобы «мягкое» отношение к РФ. Он напомнил, что в первый срок, помимо других мер, ввел большое число санкций против России.

Ранее Трамп заявил, что выстраивать отношения с Украиной намного сложнее, чем с Россией. Политик выразил уверенность в стремлении президента РФ Владимира Путина к мирному урегулированию конфликта.