Трамп сравнил отношения США с Россией и Украиной

Трамп заявил, что США сложнее взаимодействовать с Украиной, чем с Россией

Выстраивать отношения с Киевом намного сложнее, чем с Москвой. Об этом заявил глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

Помимо этого, политик выразил уверенность в стремлении президента РФ Владимира Путина к мирному урегулированию. По оценке Трампа, украинская сторона не обладает достаточными переговорными «козырями» для достижения успешного урегулирования конфликта.

«Я нахожу, что в контексте достижения окончательного соглашения иметь дело с Россией легче. Что удивляет, потому что у них на руках все карты», — высказал мнение глава Белого дома.

Ранее Дональд Трамп заявил, что если Украина не пойдет на переговоры с Россией об урегулировании конфликта, то США выйдут из противостояния.

Также глава Белого дома сообщил, что в последние дни в переговорах об урегулировании конфликта на Украине есть «значительный прогресс.