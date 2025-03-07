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21:30, 7 марта 2025Мир

Трамп сравнил отношения США с Россией и Украиной

Трамп заявил, что США сложнее взаимодействовать с Украиной, чем с Россией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Chris Kleponis — CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Выстраивать отношения с Киевом намного сложнее, чем с Москвой. Об этом заявил глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

Помимо этого, политик выразил уверенность в стремлении президента РФ Владимира Путина к мирному урегулированию. По оценке Трампа, украинская сторона не обладает достаточными переговорными «козырями» для достижения успешного урегулирования конфликта.

«Я нахожу, что в контексте достижения окончательного соглашения иметь дело с Россией легче. Что удивляет, потому что у них на руках все карты», — высказал мнение глава Белого дома.

Ранее Дональд Трамп заявил, что если Украина не пойдет на переговоры с Россией об урегулировании конфликта, то США выйдут из противостояния.

Также глава Белого дома сообщил, что в последние дни в переговорах об урегулировании конфликта на Украине есть «значительный прогресс.

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