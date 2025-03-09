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21:13, 9 марта 2025Мир

Австралия обозначила свою позицию по отправке миротворцев на Украину

Премьер-министр Австралии Албаниз допустил отправку миротворцев на Украину
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Tracey Nearmy / Reuters

Австралия рассмотрит возможность участия в планируемой миротворческой миссии на Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Энтони Албаниз, передает Sky News Australia.

При этом он подчеркнул, что отправка миротворцев возможна только после достижения мира между Россией и Украиной. Премьер-министр также сообщил, что Австралия направит высокопоставленного представителя на встречу командующих вооруженными силами ряда государств, которая состоится во вторник, 11 марта, в Париже.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал идеи европейских лидеров о введении миротворческого контингента на Украину наглостью. Он отметил, что такой шаг не решит первопричины конфликта.

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