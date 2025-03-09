Австралия обозначила свою позицию по отправке миротворцев на Украину

Премьер-министр Австралии Албаниз допустил отправку миротворцев на Украину

Австралия рассмотрит возможность участия в планируемой миротворческой миссии на Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Энтони Албаниз, передает Sky News Australia.

При этом он подчеркнул, что отправка миротворцев возможна только после достижения мира между Россией и Украиной. Премьер-министр также сообщил, что Австралия направит высокопоставленного представителя на встречу командующих вооруженными силами ряда государств, которая состоится во вторник, 11 марта, в Париже.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал идеи европейских лидеров о введении миротворческого контингента на Украину наглостью. Он отметил, что такой шаг не решит первопричины конфликта.