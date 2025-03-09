Бегство украинских военных от дрона из котла попало на видео

RusVesna: Бегство бойцов ВСУ от дрона из котла попало на видео

Бегство бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) от дрона-камикадзе попало на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

На ролике видно, как трое военных движутся по полю и при приближении ударного беспилотника разбегаются в стороны. Видео обрывается в момент, когда камера дрона крупным планом фиксирует ягодицы бойца.

Уточняется, что российские военнослужащие из 33-го мотострелкогового полка задействовали для атаки беспилотник «Князь Вандал Новгородский» («КВН»), управляемый по оптоволоконному кабелю.

В январе сообщалось, что российские проводные дроны «КВН», которые могут работать в условиях попыток противодействия средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, получили тепловизоры для круглосуточной работы.