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15:48, 13 января 2025Наука и техника

Российские проводные дроны получили тепловизоры

Чадаев: Проводные дроны «КВН» получили тепловизоры для круглосуточной работы
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал ЧАДАЕВ

Российские проводные дроны «Князь Вандал Новгородский» («КВН»), которые могут работать под воздействием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, получили тепловизоры для круглосуточной работы. Об этом сообщил генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев в своем Telegram-канале.

Он опубликовал ролик, демонстрирующий ночное применение беспилотников с управлением по оптоволоконному кабелю. «Дорогие противники, знайте теперь, что прилететь вам может 24/7, а не только в светлое время», — написал Чадаев.

Глава НПЦ отметил, что новую модификацию аппарата серийно поставляют в войска. Особенностью ночного «КВН» стал интерфейс «картинка в картинке», позволяющий переключаться между дневной и ночной камерами.

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В августе прошлого года американское издание Forbes писало, что FPV-дроны «Князь Вандал Новгородский», которые применяют против Вооруженных сил Украины в Курской области, невозможно обнаружить обычными методами пеленгования. Кроме того, проводные дроны отличаются хорошим качеством изображения.

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