Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:40, 20 августа 2024Наука и техника

В США оценили российские проводные дроны

ВС РФ начали применять против ВСУ новый неуязвимый тип дронов на оптоволокне

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

FPV-дроны «Князь Вандал Новгородский», которые применяют против Вооруженных сил Украины в Курской области, невозможно обнаружить обычными методами пеленгования. Российские беспилотники оценили в публикации американского издания Forbes.

Автор обратил внимание на ролик, демонстрирующий применение российских проводных дронов. Отмечается, что запись отличается высоким качеством, которое недоступно обычным FPV-дронам из-за помех и потерь сигнала. Также такие аппараты устойчивы к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

«Из-за отсутствия радиосигналов оптоволоконные дроны и их операторов невозможно обнаружить и локализовать с помощью обычных методов пеленгования. Они, конечно же, защищены от электронных помех и спуфинга, используемых для защиты объектов от беспилотников», — пишет Forbes.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника. Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника.Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
13 августа 2024

Ранее в августе глава Курской области Андрей Никитин сообщил, что Вооруженные силы России применили разработанный в новгородском научно-промышленном центре «Ушкуйник» дрон «Князь Вандал Новгородский». Для управления беспилотником используют оптоволоконный кабель.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Полковник назвал главную цель группировок войск в приграничных регионах

      Создан робот для реабилитации после инсульта

      Мирный житель пострадал при атаке дронов-камикадзе на российский регион

      Причины одержимости при сильной влюбленности объяснили

      Россиянин не захотел бесплатно продлить отдых на Мальдивах и подал на турагентство в суд

      Задержание общественников в Петербурге сотрудниками полиции признали законным

      Российские врачи спасли новорожденного с отсутствием кожи

      Аграриям из Курской и Белгородской областей предоставят кредитные послабления

      Артемий Лебедев заявил о желании Дудя «подвести его под статью»

      Названы самые доступные заграничные направления для россиян осенью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше