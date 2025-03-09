Беспилотники ВСУ впервые атаковали Чебоксары

БПЛА ВСУ атаковали нефтебазу в Чебоксарах, это первый случай прилета в регионе

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали предприятие в Чебоксарах, это первый случай прилета по Чувашии. О последствиях атаки рассказал глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.

По информации Николаева, объектом атаки БПЛА стала территория комбината «Буревестник» с реконструируемой нефтебазой. «На месте работают экстренные службы. Ситуация под контролем», — отметил глава региона, добавив, что жертв и пострадавших в результате атаки нет.

За ночь на 9 марта российские средства противовоздушной обороны уничтожили 88 украинских беспилотников над территорией страны. 52 БПЛА уничтожены над Белгородской областью, 13 — над Липецкой, девять — над Ростовской, восемь — над Воронежской, три — над Астраханской.