Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:59, 9 марта 2025Россия

Беспилотники ВСУ впервые атаковали Чебоксары

БПЛА ВСУ атаковали нефтебазу в Чебоксарах, это первый случай прилета в регионе
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали предприятие в Чебоксарах, это первый случай прилета по Чувашии. О последствиях атаки рассказал глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.

По информации Николаева, объектом атаки БПЛА стала территория комбината «Буревестник» с реконструируемой нефтебазой. «На месте работают экстренные службы. Ситуация под контролем», — отметил глава региона, добавив, что жертв и пострадавших в результате атаки нет.

За ночь на 9 марта российские средства противовоздушной обороны уничтожили 88 украинских беспилотников над территорией страны. 52 БПЛА уничтожены над Белгородской областью, 13 — над Липецкой, девять — над Ростовской, восемь — над Воронежской, три — над Астраханской.

    Обсудить
    Последние новости

    Военблогер рассказал о продолжавшихся всю ночь боях в Судже

    Маск назвал связанное с украинскими олигархами условие завершение конфликта

    В Словакии высказались о шансах Зеленского выиграть в случае выборов

    Над Часовым Яром сбили два бомбивших детский сад украинских гексакоптера «Баба-Яга»

    Беспилотники ВСУ впервые атаковали Чебоксары

    Майнинговые машинки загорелись на балконе многоэтажки в российском городе

    Раскрыты причины страданий россиян во время путешествий

    Маск оценил преследование проукраинскими активистами Вэнса с маленькой дочерью

    Россиянин Анкалаев прокомментировал победу над бразильцем Перейрой в чемпионском бою в UFC

    Россия увеличила поставки одной продукции в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше