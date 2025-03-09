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20:07, 9 марта 2025Россия

Бездомная собака напала на двух детей в Красноярском крае

СК: Бездомная собака напала на двух детей в Минусинске, возбуждено дело
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Thomas B Lee / Shutterstock / Fotodom

Бездомная собака напала на двух детей в Минусинске и покусала их. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным СК, информация об этом появилась в социальных медиа. Как уточняют местные жители, это не единственный случай нападения безнадзорных собак — животные ведут себя агрессивно и кидаются на людей.

Возбуждено уголовное дело по статье 293 («Халатность») УК РФ.

Ранее в Красновишерске Пермского края стая собак насмерть растерзала женщину.

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