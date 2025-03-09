Бездомная собака напала на двух детей в Красноярском крае

Бездомная собака напала на двух детей в Минусинске и покусала их. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным СК, информация об этом появилась в социальных медиа. Как уточняют местные жители, это не единственный случай нападения безнадзорных собак — животные ведут себя агрессивно и кидаются на людей.
Возбуждено уголовное дело по статье 293 («Халатность») УК РФ.
Ранее в Красновишерске Пермского края стая собак насмерть растерзала женщину.