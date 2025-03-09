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21:31, 9 марта 2025Россия

Бойцы ВСУ бросили тела сослуживцев в освобожденной Николаевке

РИА Новости: В Николаевке в Курской области осталось много тел бойцов ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили большое количество тел сослуживцев на разбитых позициях в освобожденной Николаевке в Курской области. Об этом РИА Новости сообщил боец российской группировки войск «Север».

«Это результаты работы бойцов 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса, которые провели блестящую зачистку Николаевки от укрофашистов», — отметил он.

Как указал российский боец, военные действовали четко и решительно, не оставив противнику шансов на сопротивление.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что российские военные освободили три населенных пункта в Курской области. Речь идет о населенных пунктах Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина.

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