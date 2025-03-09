Брошенные командованием бойцы ВСУ сдались в плен в ДНР

ТАСС: Солдаты и офицер 23-й бригады ВСУ сдались в плен у села Комар в ДНР

Группа бойцов из 23-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая одного офицера, сдалась в плен российским войскам в районе села Комар в Донецкой народной республике (ДНР). Пленные рассказали, что командование отказалось эвакуировать их из окружения, передает ТАСС.

«Командование отказалось нас эвакуировать», — заявил один из сдавшихся в плен. В настоящее время украинские военные находятся в безопасности, им оказывается необходимая помощь.

Также отмечается, что украинские военные находятся в окружении Вооруженных сил России на участке фронта близ села Комар.

8 марта российские бойцы взяли в плен бывшую заключенную Галину Казымову. Она родом из Хмельницкой области, отбывала срок в колонии, где ей вместе с другими заключенными предложили заключить контракт и вступить в ряды ВСУ. Женщина проходила обучение на полигоне в Харьковской области.