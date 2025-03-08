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23:12, 8 марта 2025Бывший СССР

Российские бойцы взяли в плен 8 марта бывшую заключенную из женской роты ВСУ

Бойцы ВС России взяли в плен 8 марта бывшую заключенную из женской роты ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Станислав Красильников

Российские бойцы 8 марта взяли в плен на Покровском направлении бывшую заключенную Галину Казымову, сообщает Telegram-канал Соловьев Live.

Заключенная родом из Хмельницкой области отбывала срок в колонии, где ей вместе с другими заключенными предложили заключить контракт и вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ). В сообщении говорится, что она проходила обучение на полигоне в Харьковской области. Из бывших заключенных сформировали подразделение в составе 425-й отдельной штурмовой бригады «Скала».

«Нас много очень девочек, около 100 человек. Над нами издеваются, есть такие моменты, что и бьют по ногам и рукам», — заявила Казымова.

Ранее сообщалось, что бывший заключенный, боец ВСУ Дмитрий Вербицкий попал в плен в Курской области к подразделению российской группировки войск «Север». Он признался, что специально подписал контракт с украинской армией, чтобы быстрее оказаться в России.

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