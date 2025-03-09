Число пострадавших при атаке ВСУ по рынку в Херсонской области увеличилось

Число пострадавших при атаке ВСУ по рынку в Херсонской области выросло до семи

Число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по торговым рядам в Великих Копанях увеличилось до семи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Херсонской области.

Также в результате удара украинских военных оказался поврежден легковой автомобиль на территории торгового дома «Большие Копани».

Ранее министр здравоохранения Херсонской области Елена Борчанинова сообщала о четырех раненых. В их числе — фельдшер и водитель скорой помощи.

ВСУ атаковали торговые ряды в Великих Копанях двумя ракетами реактивной системы залпового огня HIMARS днем в воскресенье, 9 марта. В момент атаки на рынке находились десятки местных жителей, часть из них не выжила.

