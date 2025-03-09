Две женщины наблюдали за звездами в Индии и стали жертвами изнасилования

В Индии арестовали двух мужчин за изнасилование наблюдавших за звездами женщин

В Индии арестовали двух мужчин, подозреваемых в изнасиловании наблюдавших за звездами женщин. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, потерпевшие — туристка из Израиля и местная жительница-гид.

Все произошло в городе Коппал на юге штата Карнатака. Женщины наблюдали за звездами в компании трех мужчин-путешественников вечером 6 марта. К ним подъехали трое злоумышленников на мотоциклах и попытались их ограбить. Произошла ссора, в ходе которой мотоциклисты столкнули мужчин-туристов в близлежащий канал, а женщин изнасиловали.

Один из потерпевших мужчин не выжил.

Ранее сообщалось, что 8 марта российский турист спас двух финских путешественниц на Пхукете от троих насильников.