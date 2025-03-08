Россиянин спас двух финских туристок на Пхукете

Nation TV: россиянин 8 марта спас двух финских туристок на Пхукете

Турист из России, 44-летний Александр Белинский, 8 марта спас двух финских туристок на Пхукете от троих насильников, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Nation TV.

Отмечается, что две девушки из Финляндии находились в своем номере отеля в районе Патонг. К ним ворвались трое неизвестных иностранцев, которые попытались их изнасиловать. Белинский услышал крики и защитил девушек от напавших.

Как рассказали журналисты, россиянин получил травмы лица и позже был госпитализирован в местную больницу. Правонарушители скрылись с места преступления, их ищет полиция.

Ранее обессиленного россиянина спасли в море в шести километрах от берега Паттайи.