Голого россиянина спасли в море в километрах от берега Таиланда

Bangkok Post: россиянина спасли в море в шести километрах от Паттайи

Обессиленного россиянина спасли в море в шести километрах от берега Паттайи, Таиланд. Об этом сообщило издание Bangkok Post.

Скоростной катер с туристами обнаружил мужчину 8 декабря, он лежал в воде на спине. Уточняется, что он был голым, а его тело — покрыто ранами. Заметив пловца, 34-летний капитан судна Прачарат Сатсук замедлил ход и бросил ему спасательный круг, после чего иностранца подняли на борт.

Россиянин рассказал, что вечером в субботу он начал заплыв до острова Ко Лан, который находится в семи километрах от Паттайи. «Хорошо, что течение не было сильным, его не отнесло слишком далеко (от обычного маршрута прогулочных судов, идущих на остров — прим. «Ленты.ру»). Но если бы ему не повезло, его могли бы порубить винты катеров», — отметил Сатсук.

Ранее на Пхукете турист из Мьянмы поскользнулся на мокром асфальте и получил удар током из-за сломанного фонаря. Мужчина схватился за столб с неисправной электрикой и не выжил.