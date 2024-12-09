Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:11, 9 декабря 2024Путешествия

Голого россиянина спасли в море в километрах от берега Таиланда

Bangkok Post: россиянина спасли в море в шести километрах от Паттайи
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Carter Mochinski / Unsplash

Обессиленного россиянина спасли в море в шести километрах от берега Паттайи, Таиланд. Об этом сообщило издание Bangkok Post.

Скоростной катер с туристами обнаружил мужчину 8 декабря, он лежал в воде на спине. Уточняется, что он был голым, а его тело — покрыто ранами. Заметив пловца, 34-летний капитан судна Прачарат Сатсук замедлил ход и бросил ему спасательный круг, после чего иностранца подняли на борт.

Материалы по теме:
72 дня в вечности. 49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
72 дня в вечности.49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
7 мая 2021
«Жизнь будто остановилась» Муж и жена 117 дней выживали на плоту в океане. Им пели киты и помогали черепахи
«Жизнь будто остановилась»Муж и жена 117 дней выживали на плоту в океане. Им пели киты и помогали черепахи
6 декабря 2019

Россиянин рассказал, что вечером в субботу он начал заплыв до острова Ко Лан, который находится в семи километрах от Паттайи. «Хорошо, что течение не было сильным, его не отнесло слишком далеко (от обычного маршрута прогулочных судов, идущих на остров — прим. «Ленты.ру»). Но если бы ему не повезло, его могли бы порубить винты катеров», — отметил Сатсук.

Ранее на Пхукете турист из Мьянмы поскользнулся на мокром асфальте и получил удар током из-за сломанного фонаря. Мужчина схватился за столб с неисправной электрикой и не выжил.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Он хочет заключить мир. Это что-то новое». Трамп заявил о желании Зеленского пойти на соглашение с Россией

      В ДНР оценили взятие Шевченко перспективами выхода к Покровску

      Трамп высказался о жене Байдена

      Трамп высказался об отношении к НАТО

      В Генштабе ВСУ оценили ситуацию на линии фронта

      Россиянка заявила о совратившем ее 13-летнюю дочь в лагере тренере по танцам

      66-летняя Шэрон Стоун показала лицо без макияжа

      Стало известно о судьбе нескольких пропавших без вести жителей Курской области

      В ДНР капрала грузинской армии заочно приговорили к 14 годам за наемничество в ВСУ

      Российское «Изделие-305» в зоне СВО сравнили со скальпелем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше