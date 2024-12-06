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12:37, 6 декабря 2024Путешествия

Турист поскользнулся на мокром асфальте и получил удар током из-за сломанного фонаря

Khaosod: на Пхукете турист поскользнулся на мокром асфальте и получил удар током
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

В Таиланде турист получил удар током от сломанного фонаря и не выжил. Об этом сообщило издание Khaosod.

Вечером 5 декабря 33-летний Тура Кьяу из Мьянмы гулял со своей девушкой на курорте Пхукет и поскользнулся на мокром асфальте. В попытке удержаться на ногах он схватился за уличный фонарь, который оказался неисправным.

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В результате мужчина получил удар током 220 вольт и не выжил. Прохожие попытались реанимировать иностранца до прибытия спасателей, но безуспешно.

По словам девушки Кьяу, он приехал из США только несколько дней назад и навестил ее впервые за шесть лет.

В ноябре туристка из Белоруссии упала со здания отеля на Пхукете и переломала ноги. Пьяная девушка пыталась забраться в свой номер по пожарной лестнице, потому что забыла ключи.

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