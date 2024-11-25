Пьяная туристка попыталась пробраться в отель по пожарной лестнице и переломала ноги

The Phuket News: пьяная туристка из Белоруссии упала со здания отеля на Пхукете

Туристка из Белоруссии упала со здания отеля в Таиланде и переломала ноги. Об этом сообщает портал The Phuket News.

Рано утром 22 ноября 23-летнюю девушку нашли с переломами обеих ног и другими серьезными травмами у отеля на курорте Пхукет. Полиция установила, что иностранка вернулась в гостиницу с улицы Бангла-Роуд, которая считается центром ночной жизни, и обнаружила, что забыла ключи в номере.

Тогда пьяная постоялица попыталась пробраться в свою комнату на втором этаже по пожарной лестнице, но потеряла равновесие и упала. Правоохранители продолжают расследование, чтобы убедиться в отсутствии признаков преступления.

Ранее на Пхукете арабский турист избил трансвестита. В ходе конфликта иностранец ударил противника пластиковым стулом.