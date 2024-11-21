Турист напал на трансвестита в Таиланде и избил его пластиковым стулом

Арабский турист напал на трансвестита на популярном тайском курорте Пхукет и избил его. Подробностями истории поделилось местное издание The Thaiger.

Уточняется, что инцидент произошел 20 ноября возле массажного салона на оживленной улице Бангла Роуд. Согласно отчету полиции, к 35-летнему местному жителю Пхисансаку Вайянону подошли двое арабов и завязали с ним разговор.

После того как один из собеседников спросил у тайца, не трансвестит ли он, разговор перерос в жаркий спор, а затем — в драку, во время которой иностранец ударил Вайянона пластиковым стулом. Трансвестит получил травму головы и укрылся в массажном салоне.

По данным источника, арабы бросили во входную дверь заведения бутылку и скрылись с места происшествия. Вайянон обратился за помощью в полицию. Стражи правопорядка пытаются установить личности злоумышленников, используя записи с камер видеонаблюдения.

Ранее на Пхукете толпа разъяренных трансгендеров жестоко избила россиянина. Отдыхающий решил пошутить над ними и подвергся нападению.